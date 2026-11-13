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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب الإصابة.. محمد عبد المنعم خارج حسابات نيس أمام باريس سان جيرمان

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
علا محمد

تعرض المدافع محمد عبد المنعم، المحترف ضمن صفوف نيس الفرنسي، لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة خلال مباراة فريقه نيس أمام أنجيه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليغادر أرضية الملعب بين شوطي اللقاء، الذي انتهى بفوز نيس بهدفين دون رد.

ووفقًا للتقارير الفرنسية، فإن الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض المدافع المصري لتمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم ابتعاده عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين، وهو ما يحول دون مشاركته في المواجهات المقبلة.

وبذلك تأكد غياب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس أمام باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، كما سيغيب عن مواجهتي منتخب مصر أمام مالاوي في التصفيات الأفريقية.

وتعد إصابة عبد المنعم ضربة للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، خاصة في ظل أهمية اللاعب في الخط الخلفي، وحاجة المنتخب إلى خدماته خلال المواجهتين المقبلتين.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المباريات عقب التعافي من الإصابة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ومنتخب مالاوي بنتيجة 3-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين الليلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

كان ناصر ماهر سجل الهدف الأول بعد جملة ثلاثية بين محمد صلاح ومحمد هاني الذي مهدها لناصر ماهر عرضية أرضية ليضعها في مرمى مالاوي في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة.

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة بعد خطأ من مدافع منتخب مالاوي.

وسجل محمد هاني الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من تسديدة صاروخية عالمية سكنة المقص الأيمن لحارس مرمى منتخب مالاوي.

المدافع محمد عبد المنعم المحترف نيس الفرنسي منتخب مصر محمد عبد المنعم

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