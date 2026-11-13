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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيبي يفضح تحركات نتنياهو السرية: أرسل مستشاره لمنع انضمامنا إلى آيزنكوت

احمد الطيبي
احمد الطيبي
فرناس حفظي

كشف عضو الكنيست أحمد الطيبي، عن تلقيه اتصالات من ناتان إيشيل، أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لإقناعه بعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت، وعدم دعم ما يُعرف بـ«قانون المتهمين».

وخلال مشاركته في برنامج «أوفيرا – أوهانا – ساري» على القناة 12 الإسرائيلية، عرض الطيبي هاتفه، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات من إيشيل قبل الانتخابات بيوم، وفي اليوم التالي لها، وكذلك عقب إعلان نتائجها.

واتهم الطيبي نتنياهو بإرسال مبعوثين للتواصل معه بهدف التأثير على موقفه السياسي، قائلًا: «يا نتنياهو، اسمع، أنا عادة لا أكشف المحادثات، لقد أرسلت إليّ مستشارك الشخصي قبل أسبوع من الانتخابات، وفي اليوم التالي، وكذلك بعد إعلان النتائج».

وأضاف أن نتنياهو ومستشاره كانا يخشيان تمرير «قانون المتهمين»، الذي يرتبط بالتداعيات القانونية للقضايا الملاحق بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاتصالات استهدفت إقناعه بعدم دعم القانون، وكذلك ثنيه عن الانضمام إلى آيزنكوت يوم الانتخابات.

عضو الكنيست أحمد الطيبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيزنكوت

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