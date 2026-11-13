أكسيوس: رئيس الموساد في واشنطن وسط ضغوط من نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران

وصل مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» إلى واشنطن، الجمعة، لإجراء مباحثات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب في إيران، وفقاً لموقع أكسيوس، عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وقال المصادر إن رومان جوفمان، أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، كما من المتوقع أن يسافر إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

أهمية الزيارة

تأتي زيارة جوفمان في وقت يضغط فيه نتنياهو على الرئيس ترامب لاستئناف الحرب ضد إيران.

ترامب يرفض الضغوط حتى الآن

رفض ترامب حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال. وناقش الاثنان حرب إيران خلال اتصال هاتفي في 5 نوفمبر، وفقاً لمسؤول أمريكي.

وبدلاً من ذلك، انحاز الرئيس إلى السعودية وقطر والإمارات لمواصلة الحصار البحري وحملة الضغط الاقتصادي على إيران، مع استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ترامب: إيران تتفكك

وقال ترامب الخميس: "يمكنني إنهاء الأمر فوراً. وبناء على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول قليلاً، وبطريقة أكثر تحضراً".

وأضاف: "طلبت مني السعودية أن أترك الأمور على ما هي عليه الآن لفترة، لأن إيران تتفكك. وقطر والكويت والإمارات والبحرين، كلها تفضل كثيراً فترة الانتظار".

فقد نتنياهو أغلبيته في البرلمان بعد انتخابات 27 أكتوبر في إسرائيل، وحصل منافسه غادي آيزنكوت على تكليف بتشكيل حكومة جديدة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من ذلك.

وفي غضون ذلك، يشعر قادة المعارضة الإسرائيلية بالقلق من أن نتنياهو قد يحاول شن هجوم على إيران، أو استفزاز إيران لمهاجمة إسرائيل، من أجل تقويض جهود آيزنكوت، وفقاً للمصادر.

وسيتم إبعاد نتنياهو عن السلطة إذا نجح آيزنكوت.لقاء نتنياهو وآيزنكوتوالخميس، التقى نتنياهو آيزنكوت لمدة ساعتين وأطلعه على الوضع مع إيران.

وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يعتقد أن الوضع الحالي يتطلب عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.