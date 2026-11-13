قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه
محافظ الدقهلية: منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد في مخبز المحافظة
محمد عبد المنعم يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثانية أمام مالاوي ومباراة نيس ضد باريس
الصين تحذر واشنطن من إساءة استخدام الرقابة على الصادرات وتشديد قيود تصدير الرقائق الإلكترونية
تصفيات أمم أفريقيا| التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة جزر القمر والكونغو
كيف يمثل التنسيق المصري السعودي حائط صد أمام تهديدات الأمن القومي العربي؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
زامبيا تتعادل مع بوروندي في تصفيات أمم إفريقيا 2027
كيف تستغل جماعة الإخوان العمل الخيري والدعوي للتغلغل وجمع التبرعات في أوروبا؟.. خبير يوضح
الاستثمار: الشركات الأجنبية في مصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير 63.6% من مدخلات الإنتاج
«دولة التلاوة» يفتح أبواب النجومية أمام القراء الشباب.. 25 ألف متسابق في الموسم الثاني وخطة لرعاية المواهب
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 أمام المغرب في تصفيات أوناف
مصرع شاب وإصابة 2 من أصدقائه في حـادث تصادم بشبين القناطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: رئيس الموساد في واشنطن وسط ضغوط من نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران

بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
خاطر عبادة

وصل مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» إلى واشنطن، الجمعة، لإجراء مباحثات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب في إيران، وفقاً لموقع أكسيوس، عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وقال المصادر إن رومان جوفمان، أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، كما من المتوقع أن يسافر إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

أهمية الزيارة

تأتي زيارة جوفمان في وقت يضغط فيه نتنياهو على الرئيس ترامب لاستئناف الحرب ضد إيران.

ترامب يرفض الضغوط حتى الآن

رفض ترامب حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال. وناقش الاثنان حرب إيران خلال اتصال هاتفي في 5 نوفمبر، وفقاً لمسؤول أمريكي.

وبدلاً من ذلك، انحاز الرئيس إلى السعودية وقطر والإمارات لمواصلة الحصار البحري وحملة الضغط الاقتصادي على إيران، مع استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ترامب: إيران تتفكك

وقال ترامب الخميس: "يمكنني إنهاء الأمر فوراً. وبناء على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول قليلاً، وبطريقة أكثر تحضراً".

وأضاف: "طلبت مني السعودية أن أترك الأمور على ما هي عليه الآن لفترة، لأن إيران تتفكك. وقطر والكويت والإمارات والبحرين، كلها تفضل كثيراً فترة الانتظار".

فقد نتنياهو أغلبيته في البرلمان بعد انتخابات 27 أكتوبر في إسرائيل، وحصل منافسه غادي آيزنكوت على تكليف بتشكيل حكومة جديدة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من ذلك.

وفي غضون ذلك، يشعر قادة المعارضة الإسرائيلية بالقلق من أن نتنياهو قد يحاول شن هجوم على إيران، أو استفزاز إيران لمهاجمة إسرائيل، من أجل تقويض جهود آيزنكوت، وفقاً للمصادر.

 وسيتم إبعاد نتنياهو عن السلطة إذا نجح آيزنكوت.لقاء نتنياهو وآيزنكوتوالخميس، التقى نتنياهو آيزنكوت لمدة ساعتين وأطلعه على الوضع مع إيران.

وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يعتقد أن الوضع الحالي يتطلب عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.

رئيس الموساد أمريكا ترامب حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي: تلبية احتياجات القوات المسلحة ودعم الصناعة الوطنية

"الزراعة"

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الماضي

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشارك في الاجتماع الوزاري حول رابطة المياه والطاقة والغذاء

بالصور

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد