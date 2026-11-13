إعلامي: محمد صلاح يثير التساؤلات برسائله غير المباشرة بعد رحيل حسام حسن

علق الإعلامي عبد الرحمن طارق على الصور التي نشرها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال الفترة الأخيرة، وما أثارته من تساؤلات بين الجماهير بشأن موقفه من رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة.

وقال عبد الرحمن طارق، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ستاد مصر» عبر قناة مودرن، إن محمد صلاح لاعب ذكي، ويوصل رسائل غير مباشرة من خلال الصور التي ينشرها عبر حساباته، أو الصور التي ينشرها اتحاد الكرة، متسائلًا عن المغزى من هذه الرسائل وما يريد قائد المنتخب توصيله للجماهير.

وأضاف أن نشر صلاح صورة مع فريق طرابزون يفتح بابًا واسعًا للجدل والتساؤلات، خاصة أن اللاعب أكد عدم علاقته برحيل حسام حسن، متسائلًا عن سبب إثارة هذا اللغط حول الأمر.

وأشار إلى أن عدم نشر محمد صلاح صورة أو رسالة وداع لحسام حسن عبر خاصية «ستوري» بعد رحيله عن تدريب المنتخب، يثير أيضًا تساؤلات الجماهير، وهو الأمر نفسه بالنسبة لعمر مرموش.

وأوضح أن الاختلافات بين اللاعبين والمدربين أمر وارد في كرة القدم، مؤكدًا وجود خلافات بالفعل بين حسام حسن وعدد من اللاعبين خلال فترة قيادته للمنتخب.

وتساءل عبد الرحمن طارق عما إذا كان حسام حسن لم يقدم أي شيء جيد لمحمد صلاح يستحق عليه كلمة شكر، ولو من خلال رسالة قصيرة، مثلما فعل عدد من لاعبي المنتخب بعد رحيله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أمنيته انتهاء حالة الجدل المثارة حول هذا الملف، مطالبًا محمد صلاح بتوجيه رسالة شكر لحسام حسن، تقديرًا لما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية الفنية لمنتخب مصر.