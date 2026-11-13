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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف أحد رداراتها في البحرين

القيادة المركزية الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية
محمود نوفل

نفت القيادة المركزية الأمريكية المزاعم الإيرانية بمهاجمة قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية (IRGC) رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين.

وأوضحت القيادة المركزية الإيرانية في بيان لها ؛ أن الحرس الثوري الإيراني أطلق طائرتين بدون طيار هجوميتين أحادية الاتجاه نحو البحرين.

وأشار البيان الأمريكي إلى أنه تم إسقاط كلتا المسيرتين من قبل القوات الأمريكية. 

وشدد البيان على أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي بالبحرين رداً على هجوم قبل ساعات استهدف برج اتصالات في سيريك.

هجوم إيراني علي البحرين

وفي سياق متصل، سمع سكان جزيرة سيريك، الواقعة في محافظة هرمزجان جنوب ايران، دوي انفجارات في عدة مواقع خلال الساعات القليلة الماضية.

ووفقًا لوكالة أنباء فارس، سمع سكان جزيرة سيريك، الواقعة في محافظة هرمزجان ، دوي انفجارات في عدة مواقع خلال الساعات القليلة الماضية.

ولا تزال طبيعة هذه الانفجارات غير واضحة، لكن بعض المصادر ذكرت أن هذه الأصوات ناجمة عن إطلاق طلقات تحذيرية على سفن مخالفة.

كما أعلن الجيش الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز يوم الخميس.

القيادة المركزية الأمريكية إيران البحرين الحرس الثوري الإيراني

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