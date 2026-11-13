التخطيط تشارك في جلستين حول ريادة الأعمال والعمل المناخي والاقتصاد الدائري خلال COP31

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جلسة بعنوان "تسخير الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية من أجل العمل المناخي"، وأخرى بعنوان "من النفايات إلى القيمة: حلول الاقتصاد الدائري والإنتاج الصناعي المستدامة" وذلك ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP31 بتركيا.

وجاءت الجلسة الأولى بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ومصطفى كمال جوي، مدير مركز تماسك السياسات، ممثل منظمة العمل الدولية، ونبيل جانجي، منسق إقليمي فرعي لمنطقة آسيا الوسطى بالنيابة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في تركيا. وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الجلسة الأولى مشاركة عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة ضمت أسامة يوسف، عن مشروع إعادة تدوير الزيوت المستعملة (زيت الطهي وزيت السيارات)، ومروة جمعة، عن مشروع ورد سعيد، وحسن سعيد، عن مشروع فوديكس.

كما شارك في الجلسة الثانية الدكتور أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المستدامة، اتحاد الصناعات، والدكتور عماد عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، والدكتور محمد بيومي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الجلسة الثانية مشاركة عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة ضمت فاطمة عبد المجيد، عن مشروع المدرسة الخضراء الذكية، مصطفى الخضر جاد، عن مشروع معالجة وإعادة تدوير والتخلص النهائي الآمن من النفايات الصلبة البلدية لمحافظة القاهرة، وهبة محمود، عن مشروع خيوط خضراء.