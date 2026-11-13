روشتة برلمانية لتعميق التصنيع المحلي

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تبني استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل



وشددت "أبو زيد" خلال تصريحاتها على أهمية إزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.



وأكدت عضو النواب، أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

جاء ذلبك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين مع توم كارجيل، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة General Motors، وأوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة Procter & Gamble، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث تعزيز استثمارات الشركتين وتوسيع أنشطتهما الإنتاجية والتصديرية في مصر.

وخلال لقائه مع مسؤولي General Motors، بحث الوزير فرص تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية للسيارات وجذب المزيد من الموردين العالميين، إلى جانب تعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، وفرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.