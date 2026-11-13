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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إصلاح الإدارة العامة وتطوير الجهاز الحكومي

مصر والمغرب
مصر والمغرب
أ ش أ

 بحث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل، مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب، المكلفة بإصلاح الإدارة، عائشة كلاع، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير الإدارة العامة والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان بالعاصمة المغربية الرباط، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور السفير المصري لدى المغرب أحمد نهاد عبداللطيف.

وأكد نبيل حرص مصر على توطيد العلاقات مع المغرب، مشيراً إلى ما يمتلكه البلدان من خبرات يمكن البناء عليها لدعم جهود التطوير المؤسسي وتحديث الإدارة العامة.

واستعرض مجالات عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودوره في جهود الدولة لتأهيل القيادات، والارتقاء بمنظومة إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب تحديث نظم العمل والإجراءات الإدارية.

من جانبها، أكدت كلاع أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطوير الإدارة العامة، بما يدعم أولويات الإصلاح الإداري بالمغرب.

وتناول الاجتماع عدداً من مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها تبادل الخبرات في التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، وتحديث نظم إدارة الموارد البشرية، وتنمية القدرات والتدريب.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتواصل والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل وزير الذكاء الاصطناعي

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