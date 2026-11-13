عليا الوفد تختار رئيس الهيئة البرلمانية وتقر تعيين أحمد سويلم خلفًا لوالده وتناقش خطة العمل حتى نهاية 2026

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، اجتماعًا يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وفقًا لجدول الأعمال الآتي:

وتتصدر جدول الأعمال مناقشة اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وفقًا لنص المادة (28) من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.

تعيين أحمد محمد حلمي سويلم خلفا لوالده

كما يشهد الاجتماع عرض اقتراح رئيس الوفد بتعيين الأستاذ أحمد محمد حلمي سويلم عضوًا بالهيئة العليا، خلفًا لوالده الراحل الأستاذ محمد حلمي سويلم، رحمه الله، وذلك استنادًا إلى نص المادة (22) من اللائحة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا عرض اعتماد اللجنة النوعية للشباب، ومناقشة وثيقة تنظيم وإدارة جلسات الهيئة العليا، تمهيدًا لاعتمادها.

كما تبحث الهيئة العليا خطة عمل الحزب حتى نهاية عام 2026، والتي تبدأ بانتخاب المكتب التنفيذي، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.

