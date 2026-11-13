أجور وكهرباء وخدمات لكبار السن والأطفال.. الحكومة تنفذ توصيات «منتدى مصر»

لم تنتظر الحكومة طويلًا لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، ففي اليوم التالي لانتهاء المنتدى الذي عُقد في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الماضي، بدأت التحركات لتنفيذ عدد من التوصيات.



شملت التحركات تحسين أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي، وتيسيرات لمستخدمي عدادات الكهرباء الكودية، والتوسع في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

وأسفر المنتدى عن نحو 65 توصية في 22 قطاعًا، وفق تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وأعلنت الحكومة تشكيل فريق عمل برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية، ووضع جداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء.

كيف نفذت الحكومة عددًا من التوصيات؟

أعلنت الحكومة اتخاذ خطوات فعلية في عدد من الملفات عقب انتهاء المنتدى، أبرزها:

1. تحسين أجور المعلمين

بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الخاص بتحسين دخول المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، إذ عقد وزيرا التربية والتعليم والمالية مؤتمرًا صحفيًا في 26 أكتوبر لإعلان تفاصيل خطة الزيادة.

وتستهدف الخطة زيادة أجور المعلمين بإجمالي يتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، على أن تبدأ المرحلة الأولى في يوليو 2027.

وكانت توصيات المنتدى قد تضمنت وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين، بحيث يصل الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

2. مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت

وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون زيادة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن بدء تطبيق التعديل اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

3. خصم 30% على استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل 1 يناير 2024، ممن لم يوفقوا أوضاعهم القانونية، لمدة 6 أشهر.

ويترتب على التخفيض خفض سعر المحاسبة للكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه خلال فترة تطبيقه.

4. توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل

شهد ملف الإسكان تحركًا تنفيذيًا في 27 أكتوبر 2026، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، مع تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة و20% للوحدات أو الأنشطة التجارية.

5. دعم الرياضيين وفتح مراكز الشباب لكبار السن مجانًا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق مشروع «مسار»، الذي يستهدف توفير منظومة دعم للرياضيين، تشمل الدعم المالي والرعاية الصحية والنفسية، والسكن بالقرب من مواقع التدريب أو الدراسة، إلى جانب التوفيق بين ممارسة الرياضة والتعليم أو العمل، والتأهيل المهني بعد الاعتزال.

ووُقّع بروتوكول تعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ووزارة الشباب والرياضة، لتخصيص 28 مليون جنيه في المرحلة الأولى لدعم 7 اتحادات ولجان بارالمبية.

ويشمل الدعم تمويل إعداد المنتخبات والمعسكرات التدريبية والمشاركات الدولية، وتوفير المعدات الرياضية المتخصصة، إلى جانب تأهيل المنشآت الرياضية لمتطلبات الإتاحة، وتأهيل الأجهزة الفنية والتدريبية.

وأصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتيسير دخول كبار السن ممن تجاوزوا الستين عامًا إلى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بالمحافظات دون أي رسوم، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

6. مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال

تضمنت توصيات المنتدى إطلاق المبادرة الرئاسية «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال وعلاجهم، وتستهدف الكشف عن 6 أنواع رئيسية من الأورام، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه.

ويجري الاستعداد لإطلاق المبادرة في يناير 2027، مع التوسع في تطبيقها على مستوى المحافظات.

7. تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

تابع رئيس مجلس الوزراء التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي خلال منتدى مصر 2026.

وأسفرت المناقشات عن التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بخلاف الحوافز التي سبق إعلانها، ومن المقرر إعلان تفاصيل الزيادات خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.

8. مبادرة «إقليم» للتعامل مع التحديات التنموية

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة «إقليم – EQLIM»، لتوظيف التكنولوجيا التطبيقية في مواجهة التحديات التنموية.

وتستهدف المبادرة 8 تحديات، تشمل إدارة المياه في مطروح من خلال حصاد الأمطار والسيول ومعالجتها وإعادة استخدامها، وتحسين الزراعة الصحراوية بمنطقة المغرة، وتوطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر ببرج العرب.

كما تشمل تطوير صناعة الياسمين ومنتجاته بمحافظة الغربية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور ومنتجات النخيل بالوادي الجديد، وتحويل المخلفات الزراعية والغذائية والصناعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية بمحافظة سوهاج، وصون الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وتتضمن المبادرة محور «علوم من أجل أجيال المستقبل»، لتعزيز الثقافة العلمية لدى الأطفال والناشئة، وحددت الأكاديمية 11 يناير 2027 كآخر موعد للتقديم.

9. خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية، ضمن مستهدفات الوصول بنسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، لعرضها على رئيس الجمهورية.

10. إعلان البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

تُنظم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 فعالية لإعلان البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات الشركات المصدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026.

11. منظومة رقمية للرقابة على الأسواق

أعلن جهاز حماية المستهلك، إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق «DMOS»، في خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال توجيه الجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة واستهدافًا، ورصد الظواهر والممارسات المخالفة، وتحديد القطاعات والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل

ويُوفر إطلاق المنظومة إطارًا إلكترونيًا موحدًا لإدارة وتوثيق الحملات الرقابية وإجراءاتها ونتائجها، بما يضمن دقة تسجيل بيانات العمل الميداني وانتظامها، ويُؤسس لقاعدة معلومات متكاملة تُمكّن من متابعة الحملات ومراجعة نتائجها.

كما تتيح هذه القاعدة لمُتخذ القرار تحليل المؤشرات الرقابية ورصد أنماط الالتزام والمخالفات، وتحديد أولويات التدخل، وتوجيه الموارد والجهود الميدانية وفقًا للاحتياجات الفعلية.