يعادل العميد.. محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي أمام مالاوي الليلة

يترقب عشاق الكرة المصرية ظهور محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة مالاوي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل اقترابه من تحقيق إنجاز تاريخي جديد بقميص الفراعنة.

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف واحد خلال مباراة الليلة لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، بعدما وصل رصيده إلى 68 هدفًا دوليًا، مقابل 69 هدفًا للعميد.

محمد صلاح يطارد رقم حسام حسن التاريخي

وبات قائد منتخب مصر على أعتاب معادلة إنجاز حسام حسن، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني، بعدما سجل 69 هدفًا خلال مسيرته الدولية.

ويمتلك صلاح حاليًا 68 هدفًا بقميص الفراعنة، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم العميد، فيما سيكون تسجيله هدفين أمام مالاوي كافيًا لمنحه صدارة القائمة والانفراد بالرقم القياسي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لمحمد صلاح، الذي يسعى إلى إضافة إنجاز فردي جديد إلى مسيرته الدولية، وكتابة اسمه منفردًا على قمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

مباراة مالاوي.. فرصة لكتابة التاريخ

ويخوض منتخب مصر مواجهة مالاوي مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعدما تولى المهمة خلفًا لحسام حسن، في بداية مرحلة جديدة للفراعنة.

وتتجه الأنظار إلى محمد صلاح، ليس فقط لدوره في قيادة الهجوم المصري، ولكن أيضًا لفرصته في الاقتراب من إنجاز تاريخي قد يتحقق خلال مواجهة الليلة.