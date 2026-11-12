قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيثبِّت الأطفال.. حبس شخص يستولى على هواتف طلاب المدارس في القاهرة
أكبر فاتورة عسكرية.. ترامب يطالب بتمويل إضافي للبنتاجون يصل إلى 350 مليار دولار
«الخلايا النائمة بدأت تصحو».. مصطفى بكري يحذر من مخطط تخريبي يستهدف السكك الحديدية
5 في الحقائب و15 في الملابس.. إحباط تهريب 20 هاتف آيفون بمطار الإسكندرية
السعودية تعلن سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة قرب مكة المكرمة
أبرز جوائز حصل عليها محمد صلاح.. من عرش الدوري التركي إلى منصات التتويج العالمية
شبورة كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى 17 نوفمبر
استرداد 100 فدان من أملاك الدولة وإزالة 3 حالات بناء مخالف في السويس
أزهري يكشف موقف الأئمة الأربعة من الإساءة للصحابة
حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار وموقف الشبورة
بكين: اتصالات مكثفة مع واشنطن لتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادلة
المطابع الأميرية: ننفرد بالتأمين الحصري للوثائق والمحررات الرسمية باستخدام تقنية الحبر الممغنط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يوجه رسالة دعم لمحمد صلاح قبل مواجهة مصر ومالاوي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

وجه نادي طرابزون سبور التركي رسالة دعم إلى نجمه المصري محمد صلاح، عقب استدعائه لقائمة منتخب مصر استعداداً للمشاركة في فترة التوقف الدولي، التي تشهد مواجهتي الفراعنة أمام مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة على التأهل إلى البطولة القارية.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراته أمام جنوب السودان، وتعادل مع أنجولا خلال أول جولتين من التصفيات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب، قبل تعيين علي ماهر مديراً فنياً جديداً للفراعنة، ليتولى قيادة الفريق للمرة الأولى خلال مواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وحرص طرابزون سبور على مساندة لاعبيه الدوليين، ومن بينهم محمد صلاح، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تمنى خلالها التوفيق لجميع لاعبيه الذين سيمثلون منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

وتأتي رسالة النادي التركي في إطار دعمه للاعبيه الدوليين قبل خوض الاستحقاقات المقبلة مع منتخبات بلادهم.

طرابزون سبور التركي محمد صلاح الدوري التركي منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة لـ 282.2 مليار جنيه

بالصور

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد