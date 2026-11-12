طرابزون سبور يوجه رسالة دعم لمحمد صلاح قبل مواجهة مصر ومالاوي

وجه نادي طرابزون سبور التركي رسالة دعم إلى نجمه المصري محمد صلاح، عقب استدعائه لقائمة منتخب مصر استعداداً للمشاركة في فترة التوقف الدولي، التي تشهد مواجهتي الفراعنة أمام مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة على التأهل إلى البطولة القارية.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراته أمام جنوب السودان، وتعادل مع أنجولا خلال أول جولتين من التصفيات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب، قبل تعيين علي ماهر مديراً فنياً جديداً للفراعنة، ليتولى قيادة الفريق للمرة الأولى خلال مواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وحرص طرابزون سبور على مساندة لاعبيه الدوليين، ومن بينهم محمد صلاح، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تمنى خلالها التوفيق لجميع لاعبيه الذين سيمثلون منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

وتأتي رسالة النادي التركي في إطار دعمه للاعبيه الدوليين قبل خوض الاستحقاقات المقبلة مع منتخبات بلادهم.