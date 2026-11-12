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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علي ماهر يرفض تقييم مستوى الدوري المصري.. ويكشف موقف محمد عبد المنعم من مباراتي مالاوي

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
إسلام مقلد

تحدث علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن استعدادات الفراعنة لمواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا، كما كشف آخر تطورات موقف المدافع محمد عبد المنعم وإمكانية لحاقه بالمباراة الثانية.

ورفض علي ماهر التعليق على الانتقادات التي تتعلق بمستوى الدوري المصري، وما يتردد بشأن ضعف المسابقة وعدم قدرتها على إنتاج لاعبين مميزين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مالاوي.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تقييمه لهذه الانتقادات، قال علي ماهر: «مش عايز أتكلم في المواضيع دي».

 

علي ماهر: مالاوي منتخب قوي ونسعى لتحقيق الفوز

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن المواجهة المرتقبة، مؤكدًا قوة المنتخب المنافس، مع ثقته في قدرات لاعبي الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال علي ماهر: «مالاوي منتخب قوي، لكن لدينا لاعبين مميزين، ونستعد بكل قوة ونتمنى الفوز بالمباراة بحضور الجماهير، لأن اللاعبين يتأثرون بهم».

وأضاف: «الوقت ضيق لتجهيز اللاعبين، ولكن نكثف العمل معهم من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المباراة».

 

موقف محمد عبد المنعم من مواجهتي مالاوي

وكشف علي ماهر عن موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف نيس الفرنسي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أنجيه، قبل إعلان قائمة الفراعنة.

وأكد المدير الفني أهمية استمرار اللاعب داخل المعسكر، حتى في حالة عدم قدرته على المشاركة في المباراة الأولى، مشيرًا إلى إمكانية لحاقه بالمواجهة الثانية.

وقال علي ماهر: «محمد عبد المنعم لاعب جامد ومهم يكمل معانا في المعسكر عشان يفهم طريقة لعبنا ويشوف المحاضرات ويعرف إزاي بندافع، ومن الوارد يلحق الماتش التاني، وحتى لو ملحقش مهم يكمل معانا في المعسكر».

وأوضح أن وجود عبد المنعم مع بقية اللاعبين سيساعده على استيعاب أفكار الجهاز الفني وطريقة العمل الدفاعي، مؤكدًا أن الاستفادة من المعسكر لا تقتصر فقط على المشاركة في المباريات.

 

موقف منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما استهل مشواره بالفوز على جنوب السودان والتعادل مع أنجولا.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، مع تفوق المنتخب المصري بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط.

وتكتسب مواجهة مالاوي أهمية كبيرة في حسابات المنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، ومواصلة مشواره نحو التأهل للبطولة القارية.

علي ماهر منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية محمد عبد المنعم

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صورة من المؤتمر الصحفي

علي ماهر يرفض تقييم مستوى الدوري المصري.. ويكشف موقف محمد عبد المنعم من مباراتي مالاوي

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