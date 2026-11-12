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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي ماهر يفتح الباب أمام مصطفى محمد للعودة إلى منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد مباراتي مالاوي، سيتابع أكثر من لاعب للاستعانة بهم بداية من معسكر مارس استعدادا للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”: “مصطفى محمد، مهاجم كونيا سبور، من ضمن اللاعبين الذين يحظون بثقة علي ماهر وستتم الاستعانة به شريطة جاهزيته الفنية والبدنية”.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يُقام المران الأخير على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية على استعدادات الفراعنة قبل اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي غدًا، الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

علي ماهر منتخب مصر مالاوي أمم أفريقيا 2027 مصطفى محمد

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