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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: حسام حسن حقق إنجازًا عظيمًا مع منتخب مصر.. ورحيله في هذا التوقيت خاطئ

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد تامر عبدالحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر حقق إنجازًا عظيمًا مع الفراعنة، مشيرًا إلى أن بعض الأزمات التي دخل فيها تسببت في خسارته الكثير.

وقال دونجا، خلال تواجده ضيفًا على برنامج “ستاد المحور”: “حسام حسن حقق إنجازًا عظيمًا مع منتخب مصر ولا يختلف أحد على ذلك، ولكن العديد من المشاكل التي تورط فيها تسببت في خسارته الكثير”.

وأضاف: “حسام حسن صنع العديد من الأزمات مع اللاعبين، بداية من مصطفى محمد وتصريحه ضده، مرورًا بمحمد الشناوي ومحمد صلاح”.

وتابع: “رحيل حسام حسن في الوقت الحالي خاطئ، فقد حقق إنجازًا عظيمًا، وكان من الممكن أن تُحل كل هذه المشاكل”.
 


 

تامر عبدالحميد «دونجا» الزمالك حسام حسن منتخب مصر مصطفى محمد محمد صلاح الشناوي

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