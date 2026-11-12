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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة المولودية.. أمير هشام يكشف تحركات الزمالك لتوفير طائرة خاصة إلى الجزائر

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مجلس إدارة الزمالك كان من المقرر أن يعقد جلسة اليوم لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالنادي، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن إدارة الزمالك تبذل محاولات جادة لتوفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، بهدف تجنب تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد نتيجة رحلة السفر، ومساعدتهم على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للمباراة.

وأوضح أن توفير طائرة خاصة يُعد أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع التكاليف المالية، لكن مجلس الإدارة يواصل تحركاته من أجل إتمام الأمر، وتوفير أفضل الظروف للفريق قبل انطلاق مشواره في دور المجموعات.

وتسعى إدارة الزمالك إلى تهيئة الأجواء المناسبة أمام الجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحقيق بداية قوية في البطولة الإفريقية والمنافسة على نتائج إيجابية.

الزمالك الاهلي منتخب مصر أمير هشام

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