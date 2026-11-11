كريستيانو رونالدو يعلن إنتاج أول مسلسل تلفزيوني له بعنوان «Day 1s»

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدء إنتاج أول مسلسل تلفزيوني له، والذي يحمل اسم «Day 1s»، في خطوة جديدة خارج ملاعب كرة القدم، يخوض من خلالها تجربة الإنتاج والتمثيل الدرامي.

ويتناول المسلسل كواليس عالم وكلاء كرة القدم، والصراعات المرتبطة بإبرام الصفقات الكبرى وانتقالات اللاعبين، مسلطًا الضوء على الجوانب الخفية لهذا العالم وما يشهده من منافسات ومفاوضات.

ويشارك رونالدو في إنتاج العمل، إلى جانب المخرج البريطاني ماثيو فون، كما يمثل المسلسل أول تجربة تلفزيونية له في مجال التمثيل.

ويأتي المسلسل من إنتاج شركة UR•Marv Studios، التي أسسها رونالدو بالتعاون مع ماثيو فون، المعروف بإخراج سلسلة أفلام «Kingsman»، ليكون «Day 1s» أول مسلسل تلفزيوني تنتجه الشركة.

ويؤدي الممثل البريطاني داميان لويس دور البطولة في العمل، من خلال تجسيد شخصية وكيل كرة قدم خيالي يُدعى ستانلي دالتون، فيما يشارك أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري ضمن فريق العمل.

ومن المنتظر أن تمثل هذه التجربة خطوة جديدة في مسيرة رونالدو خارج المستطيل الأخضر، مع دخوله عالم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مواصلة مشروعاته الاستثمارية والإنتاجية.