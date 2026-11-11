مستشار بالأكاديمية العسكرية: جاهزية القوات الجوية رسالة ردع.. والاستعداد للحرب ضرورة لحماية الأمن والاستقرار

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن القوات الجوية المصرية تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي، مشددًا على أن المتابعة الميدانية للقواعد الجوية والوقوف على مستوى جاهزيتها يمثلان جزءًا أساسيًا من تطوير القدرات العسكرية ومواكبة المتغيرات الإقليمية.

وأوضح الحلبي أن جولة الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإحدى القواعد الجوية، تحمل دلالات مهمة تتجاوز مجرد تفقد المنشآت، إذ تعكس حرص القيادة العسكرية على متابعة كفاءة التشغيل ومستوى التدريب والاستعداد لتنفيذ المهام المختلفة في التوقيتات المحددة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن القاعدة الجوية التي ظهرت خلال الجولة تضم منظومة متكاملة من الإمكانات البشرية والفنية والتجهيزات، لافتًا إلى أن القواعد الجوية شهدت عمليات تطوير متواصلة خلال السنوات الماضية، بما يضمن قدرتها على استيعاب الطائرات والأسلحة الحديثة والتعامل مع متطلباتها التشغيلية.

وأضاف أن امتلاك الطائرات المتطورة لا يرتبط فقط بتوفير المعدات والتكنولوجيا، وإنما يتطلب إعداد كوادر بشرية مؤهلة في تخصصات دقيقة ومتعددة، موضحًا أن تشغيل الطائرة الحديثة يعتمد على نحو 40 تخصصًا مختلفًا، تعمل جميعها بصورة متكاملة لضمان كفاءة الأداء وسلامة تنفيذ المهام.

ولفت مستشار الأكاديمية العسكرية إلى أن البيان العملي الذي تضمنته الجولة كشف جانبًا من منظومة التدريب والإعداد داخل القواعد الجوية، بداية من تجهيز الطيار والطائرة، مرورًا بالإجراءات الفنية والتشغيلية، وصولًا إلى تنفيذ الطلعة الجوية، مؤكدًا أن هذه المراحل تخضع لتدريبات مستمرة تضمن الحفاظ على مستوى مرتفع من الكفاءة.

وفيما يتعلق بالجاهزية القتالية، شدد الحلبي على أن طبيعة عمل القوات الجوية تفرض استمرار الاستعداد دون انقطاع، موضحًا أن القدرة على التحرك المفاجئ وتنفيذ المهام في توقيتات قصيرة تمثل أحد أهم عناصر الردع العسكري، خاصة في ظل ما تمتلكه القوة الجوية من إمكانات تتيح تنفيذ عمليات على مسافات بعيدة واستخدام أسلحة ذات قدرات كبيرة.

وأكد أن التطورات المتلاحقة في المنطقة تفرض على القوات المسلحة الاستعداد لمختلف الاحتمالات، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الظروف القائمة، مشيرًا إلى أن الجيوش المحترفة لا تنتظر وقوع الأزمات حتى تبدأ في رفع درجة استعدادها، وإنما تعتمد على التدريب والتخطيط المسبق والقدرة على الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب خلال وقت قياسي.

وقال الحلبي إن الاستعداد للحرب لا يعني الرغبة في الدخول فيها، وإنما يعكس ضرورة امتلاك القدرة على حماية الدولة ومقدراتها والتعامل مع أي تهديد محتمل، مضيفًا أن الحفاظ على السلام والاستقرار يتطلب وجود قوة قادرة على الدفاع عنهما.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجاهزية العسكرية تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي، قائلًا: «يجب الاستعداد للحرب للعيش بأمان».