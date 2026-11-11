إسرائيل تستدعي سفيرها لدى هولندا بعد انتقاده «بن غفير» و«سموتريتش»

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرها لدى هولندا، تسفي أفينر وفني، إلى إسرائيل، عقب تصريحات إعلامية انتقد خلالها مواقف وزيري الأمن القومي والمالية، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، دون أن تعلن الوزارة إنهاء مهمته الدبلوماسية.

وجاء الاستدعاء بعد مقابلة أجراها السفير مع صحيفتي «AD» و«Het Parool» الهولنديتين، ونُشرت يوم السبت 7 نوفمبر، تحت عنوان «17 سؤالاً حاسماً للسفير الإسرائيلي: علينا طرد المتطرفين من كلا الجانبين».

ووفقاً لمنشور ترويجي لصحيفة «AD»، وصف فافيني لغة بن جفير وسموتريتش العنيفة بأنها «مروعة» و«غير مقبولة»، في موقف أثار تساؤلات بشأن حدود انتقاد الدبلوماسيين الإسرائيليين لوزراء الحكومة التي يمثلونها، خاصة أنه أكد في الوقت نفسه دعمه للحرب على غزة.

ولم تحدد وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها التصريحات التي دفعت إلى استدعاء السفير، كما لم توضح ما إذا كان الإجراء يركز على انتقاد الوزيرين أم على تصريحات أخرى وردت في المقابلة.

وجاءت المقابلة عشية مظاهرة «الخط الأحمر» التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام يوم الأحد، للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، بينها فرض عقوبات ووقف مبيعات الأسلحة. وذكر المنظمون أن أكثر من 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج.

وفي سياق متصل، تعرض رئيس الوزراء الهولندي روب إيتن لانتقادات بسبب عدم مشاركته في المظاهرة، بعدما سبق أن شارك في احتجاج مماثل عندما كان زعيماً لحزب الديمقراطيين 66. وقال إن حضوره هذه المرة سيكون غير مناسب بصفته رئيساً للحكومة، لأن الاحتجاج يتناول أيضاً سياسات حكومته.

وأكد إيتن أن حكومته تعمل على زيادة المساعدات للفلسطينيين، وفرض قيود على منتجات المستوطنات، وممارسة ضغوط دبلوماسية، فيما أعربت داغمار أودشورن، رئيسة منظمة العفو الدولية في هولندا، عن خيبة أملها من غياب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الحكومة دُعيت للاستماع إلى مطالب المتظاهرين.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد المخاوف بشأن معاداة السامية في هولندا، حيث دعا إيتن اليهود الذين يفكرون في مغادرة البلاد إلى عدم الاستسلام، مؤكداً أن هولندا وطنهم المشترك، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية ضمان أمنهم والحفاظ على وجود يهودي ظاهر في المجتمع.