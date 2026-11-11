هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار خلال ظهورها في حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في أول ظهور لها بعد مرورها برحلة علاج صعبة، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة بعودتها للظهور مجددًا ومشاركتها في أحد أبرز الأحداث الفنية والسينمائية في مصر.

وقالت هبة مجدي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة DMC، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، إنها تحرص دائمًا على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة حبها الكبير لهذا الحدث الفني وارتباطها به، إذ قالت: «أنا حريصة على تواجدي في مهرجان القاهرة وبحب المهرجان أوي».

وأضافت الفنانة أنها سعيدة بقدرتها على العودة والظهور أمام الجمهور مرة أخرى، بعد الفترة الصعبة التي مرت بها خلال رحلة العلاج، معبرة عن امتنانها لتجاوز هذه المرحلة، قائلة: «الحمد لله إني قادرة أقف»، في رسالة عكست سعادتها باستعادة قدرتها على المشاركة في المناسبات الفنية والعودة إلى أجواء العمل والحياة الطبيعية.

هبة مجدي تكشف عن تفضيلها الدراما على السينما

وعلى جانب آخر، تحدثت هبة مجدي عن اختياراتها الفنية، موضحة أنها تميل إلى الدراما التلفزيونية أكثر من السينما، مشيرة إلى أنها إذا عُرض عليها عمل سينمائي وآخر درامي في الوقت نفسه، فستختار الدراما، كونها الأقرب إلى قلبها وتجد فيها مساحة أكبر للتعبير عن الشخصيات والتفاعل مع الجمهور.

ويأتي ظهور هبة مجدي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليحظى باهتمام جمهورها، خاصة أنه يمثل عودة لها إلى الظهور الإعلامي والمشاركة في الفعاليات الفنية بعد فترة من الظروف الصحية ورحلة العلاج، وسط تمنيات جمهورها لها بدوام الصحة والعافية ومواصلة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.