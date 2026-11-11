باكستان: مقتل 10 من رجال الشرطة بينهم نائب مدير الشرطة ومصرع 18 مسلحا في هجوم غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 10 من عناصرها، بينهم نائب مدير الشرطة، ومصرع 18 مسلحا، إثر هجوم استهدف قوة أمنية خلال عملية لمكافحة أنشطة تعدين الذهب غير القانونية في منطقة "جامبات" بمدينة "كوهات" بإقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب البلاد.

وذكرت الشرطة - في بيان أصدرته اليوم /الأربعاء/ - أن القوة الأمنية تعرضت للهجوم أثناء عودتها عقب إتمام العملية، على يد عناصر تابعة لتنظيم «فتنة الخوارج» المحظور، يُعتقد أنها تحركت بتوجيه من جهات إجرامية.

وأوضحت أن رجال الشرطة تصدوا للمهاجمين، ما أسفر عن مقتل 18 مسلحًا، فيما قُتل 10 من أفراد القوة الأمنية خلال تبادل إطلاق النار.

وأضاف أن الارتباط بين العناصر الإجرامية وتنظيم "فتنة الخوارج"، الذي قال إنه يعمل بتوجيه من قوى خارجية، يكشف عن وجود صلات منظمة بين عصابات الجريمة والجماعة المسلحة.

وتعهدت الشرطة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة ضد العناصر الإجرامية التي تعمل بدعم خارجي، وكذلك ضد التنظيم، مؤكدة عدم التهاون مع كل من يقدم تسهيلات لأنشطته أو لشبكاته الإجرامية.