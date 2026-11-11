إبراهيم ربيع: تنظيم الإخوان يحتضر ويعاني من أزمة وجود.. والشعب المصري أسقطه

أكد إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أن الشعب المصري أسقط جماعة الإخوان ورفض وجودها في الحكم، بعدما كشف حقيقتها، مشيرًا إلى أن ما حدث بعد عام 2013 كان «تصفية لا تسوية».

وقال ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يحتضر حاليًا ويعاني من أزمة وجود، في ظل رفض الشعب المصري استمراره في الحكم.

وشدد على أن الجماعة لم تعد في الوضع الذي كانت عليه سابقًا، معتبرًا أن المرحلة الحالية تكشف حجم الأزمة التي يواجهها التنظيم.