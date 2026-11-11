بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضا بقيمة 30 مليون يورو لشركة هولندية لتطوير علاجات لأمراض التنكس العصبي

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرض قابل للتحويل بقيمة 30 مليون يورو لشركة "فيكتور واي ثيرابيوتكس" الهولندية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، بهدف تسريع تطوير علاجات مبتكرة للأمراض التنكسية العصبية، من بينها التصلب الجانبي الضموري ومرض هنتنجتون.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن التمويل المقدم للشركة، التي تتخذ من العاصمة أمستردام مقرا لها، يحظى بدعم برنامج "إنفست إي يو" التابع للمفوضية الأوروبية، وسيسهم في تسريع تطوير منصة الشركة العلاجية القائمة على الأجسام المضادة الموجهة وتوسيع نطاق الأبحاث والتطوير لديها.

وأشار إلى أن التكنولوجيا التي تطورها الشركة تعتمد على نظام توصيل يستهدف إدخال التعليمات الجينية اللازمة لإنتاج أجسام مضادة علاجية إلى الخلايا داخل الجهاز العصبي المركزي، بما يتيح لهذه الخلايا إنتاج الأجسام المضادة بنفسها، ويوفر إمكانية استمرار التأثير العلاجي بعد تلقي جرعة واحدة.

وأضاف أن هذه التقنية تستهدف التغلب على بعض القيود المرتبطة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب حقنا متكررة، مع إمكانية استخدامها في علاج عدد من الأمراض التنكسية العصبية، من بينها التصلب الجانبي الضموري ومرض هنتنجتون والخرف الجبهي الصدغي ومرض ألزهايمر.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة جيم سكيبيتا قوله إن التمويل سيساعد على تسريع تطوير العلاج المخصص لمرضى التصلب الجانبي الضموري، إلى جانب توسيع نطاق المنصة العلاجية لتشمل أمراضا تنكسية عصبية أخرى، لافتا إلى أن البرنامج العلاجي الرئيسي للشركة دخل حاليا المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لعلاج التصلب الجانبي الضموري.