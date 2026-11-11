وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

حضر اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، طابور الصباح في مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية ، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، كما شاهد فقرة فنية قدمتها الطالبات، عكست روح الانتماء والولاء للوطن.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من فصول المدرسة، وحرص على الاطلاع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات رصد الدرجات، للوقوف على مدى انتظام العمل داخل الفصول، كما تابع كراسات التقييمات الخاصة بالطالبات، للتأكد من انتظامهن في أداء التقييمات ومتابعة مستواهن الدراسي.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمستوى الدراسي للطالبات والانتظام في الحضور، مؤكدًا أهمية مواصلة الالتزام بالحضور المدرسي، لتحقيق الاستفادة من العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي.

وأجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس منطقتى إمبابة، والعجوزة بالجيزة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط المدرسي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط وجودة العملية التعليمية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، حيث التقى، قبل دخوله المدرسة، بمجموعة من أولياء الأمور، وأجرى حوارًا معهم للتعرف على مدى انتظام بناتهم في الحضور المدرسي، ومدى استفادتهن من شرح المعلمين والتقييمات.

ومن جانبهم، أشاد أولياء الأمور بانتظام العملية التعليمية في المدارس، مؤكدين حرصهم على انتظام حضور بناتهم في المدرسة، ومتابعة مستواهن الدراسي بصورة مستمرة.

يحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عمل جولات مفاجئة في المدارس بمختلف المحافظات على مدار العام الدراسي يتفقد خلالها الفصول وبتحاور مع الطلاب والمعلمين ويحضر طابور الصباح .