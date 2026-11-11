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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضوابط حجز شقق المصريين بالخارج.. حقيقة حظر البيع وشروط الاستلام والتراجع عن الحجز

شقق المصريين
شقق المصريين
البهى عمرو

كشف الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في أخبار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الضوابط القانونية والتعاقدية لحجز وحدات المصريين بالخارج، موضحًا موقف الوحدات من حظر البيع، وإمكانية تفويض الأقارب أو المحامين لاستلامها، وآليات السداد والتحويلات المالية بالدولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن وحدات المصريين بالخارج لا تخضع لحظر البيع بنفس الضوابط المطبقة على وحدات الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة السداد، إذ تعتمد هذه الوحدات على الدفع النقدي أو سداد 50% من قيمة الوحدة، ولا تستفيد من أنظمة الدعم والتمويل العقاري المرتبطة بالإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن المواطن الذي يسدد كامل الأقساط المستحقة عليه يصبح بإمكانه التصرف في وحدته وبيعها، مشيرًا إلى أن معظم الوحدات المطروحة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.

وأوضح أن إجراءات التقديم تتم بالكامل عبر الموقع الإلكتروني «بيتك في مصر»، وكذلك تحويل الأموال من الخارج، دون الحاجة إلى وجود المواطن داخل مصر خلال مرحلة الحجز.

وأشار إلى إمكانية تفويض شخص آخر لاستلام الوحدة، سواء كان محاميا أو أحد أفراد الأسرة، بموجب توكيل مخصص لهذا الغرض، مؤكدًا أن إجراءات التوثيق تتم إلكترونيًا ولا تستلزم التوجه إلى القنصليات المصرية بالخارج.

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