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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل جوزة الطيب تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من القرفة.. اعرف الحقيقة

السكر
السكر
اسماء محمد

يعتقد بعض الأشخاص أن جوزة الطيب تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من القرفة. 

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم مقارنة بين فوائد القرفة وجوزة الطيب في خفض نسبة السكر في الدم. 

يخفض القرفة نسبة السكر في الدم

قد يؤدي إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي إلى خفض مستويات السكر في الدم بسبب الإجراءات التالية:


مضادات الأكسدة  القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتقلل الالتهاب و قد يساهم اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني.

حساسية الأنسولين : قد يُساهم القرفة في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين .

الأنسولين هرمون يُساعد على نقل سكر الدم إلى الخلايا لتوفير الطاقة و يُفرز البنكرياس الأنسولين بعد تناول الطعام لخفض مستويات السكر في الدم وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي متعددة الغدد الصماء في المبيض لديهم حساسية أقل للأنسولين و(PMOS) ( متلازمة تكيس المبايض سابقًا)أظهرت دراسة أجريت على مريضات مصابات بمتلازمة تكيس المبايض، تناولن 1.5 جرام من القرفة يومياً لمدة 12 أسبوعاً، انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الأنسولين في الدم أثناء الصيام وزيادة في حساسية الأنسولين.

سكر الدم بعد الأكل 

 يشير سكر الدم بعد الأكل إلى مستويات السكر في الدم بعد تناول وجبة أو وجبة خفيفة و من الطبيعي أن ترتفع مستويات السكر بعد الأكل، خاصةً بعد وجبة تحتوي على القرفة وقد يساعد تناول القرفة مع الوجبات على إبطاء ارتفاع سكر الدم بعد الأكل إضافةً إلى خفض مستويات السكر في الدم، قد يقلل القرفة من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة لمرض السكري، بما في ذلك أمراض القلب وقد وجدت دراسة تحليلية شاملة أن تناول غرامين من القرفة يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
 

جوزة الطيب وخفض مستوى السكر في الدم

 

مثل القرفة، يتمتع جوزة الطيب بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم. وهو يُستخرج من نبات جوزة الطيب العطرية (Myristica fragrans) شجرة دائمة الخضرة وتُطحن لتصبح توابل.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول جرعات كبيرة من مستخلص جوزة الطيب يمكن أن يعزز بشكل كبير حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم.

على الرغم من أن جوزة الطيب قد تساعد في علاج ارتفاع السكر في الدم، إلا أنه لا توجد أبحاث تثبت سلامتها وفعاليتها لدى البشر. 

السكر القرفة جوزة الطيب فوائد القرفة فوائد جوزة الطيب

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