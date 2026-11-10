تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه

عرضت قناة " إكسترا نيوز" تسريب صوتي لعبدالله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا وهو يقر بدور الإخوان في تأسيس مجلس مسلمي أوروبا وانتشاره في الغرب.

وقال عبد الله منصور في التسريب الصوتي:" جمعنا الإخوان اللي في بريطانيا وألبانيا والنمسا وتأسس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا اللي يضم في عضويته 28 دولة في أوروبا واللي اسمه الآن مجلس مسلمي أوروبا".



وفي وقت سابق، أدرجت مصر، مجلس مسلمي أوروبا و 35 كيانا من أفرعه على قوائم الإرهاب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وشملت الكيانات المدرجة، مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه ومؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا.

كما الكيانات المدرجة، التجمع الإسلامي الألماني والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.

وشملت القائمة، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم.

كما شملت القائمة،المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.