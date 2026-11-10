قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
بعد تحرك البرلمان رسميًا .. كيف يُواجه القانون الموظف المُتعاطي للمواد المخدرة؟
اللي يهمني نجاح الجهاز الفني .. سعد سمير يُعلّق على ترشيحه للعمل مع علي ماهر
عقب هبوطه .. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026
بعد غياب استمر 3 سنوات.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعودة الونش للفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: القرار المصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب ضربة قوية لجماعة الإخوان

الدكتور مصطفى خليل
الدكتور مصطفى خليل
محمد الشعراوي

أكد الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا تابعًا له على قوائم الإرهاب، بمثابة ضربة قضائية قوية لامتدادات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، في إطار الجهود المبذولة في مواجهة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين خارج الحدود.

وأضاف الدكتور مصطفى خليل، أن مجلس مسلمي أوروبا يعد من الأطر المؤسسية التي تعمل على مستوى القارة الأوروبية، وارتبط اسمه سابقًا باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا قبل تغيير التسمية إلى مجلس مسلمي أوروبا، وتكمن أهمية إدراجه في أن المجلس يمثل إطارًا عابرًا للحدود، يرتبط بعدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية في دول أوروبية مختلفة، وهو ما يجعل القرار المصري يتجاوز التعامل مع جمعية أو مؤسسة منفردة إلى التعامل مع شبكة من الكيانات التي شملتها القوائم القضائية.

ولفت نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن عدة تقارير أوروبية تناولت طبيعة الروابط بين المجلس وبعض المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان، ومن بينها تقارير نمساوية وفرنسية، وامتد القرار ليشمل 36 شخصية أخرى إلى جانب الكيانات المعلن عنها، ويعكس الجمع بين إدراج الكيانات والأشخاص اتساع نطاق القضية، بحيث لا يقتصر الإجراء على المؤسسات، وإنما يشمل كذلك الأسماء المحددة في القرار القضائي.

وأوضح الدكتور مصطفى خليل، أن أهمية القرار المصري تكمن في تجاوزه تداعيات مجرد إدراج أسماء المؤسسات والأشخاص في قوائم الإرهاب، حيث تترتب عليه مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنها؛ حظر النشاط ووقف أنشطة الكيانات المدرجة وحظر ممارسة الأنشطة المرتبطة بها داخل نطاق سريان القانون، وتجميد الأموال والأصول والعائدات المملوكة للكيانات والأشخاص المدرجين وفق الضوابط القانونية، وحظر التمويل من خلال منع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الكيانات المدرجة، وحظر الانضمام والترويج، وتستمر هذه الآثار طوال مدة الإدراج وهي خمس سنوات، ما لم يصدر قرار قضائي بخلاف ذلك.

مناقشة أنشطة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين

وأضاف نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، أن القرار المصري يأتي في توقيت يشهد اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بمناقشة أنشطة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وآليات تمويلها، وطبيعة علاقاتها بالمؤسسات والجمعيات العاملة داخل المجتمعات الأوروبية، وتبنى البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم مدى استيفاء بعض الأفراد والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان لمعايير الإدراج على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما طالب بتشديد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية مع الكيانات محل الاشتباه.

الدكتور مصطفى خليل مصطفى خليل حزب الإصلاح والنهضة قوائم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

مشاكل البشرة

استعيدي جمالك .. 6 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

السكر

هل جوزة الطيب تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من القرفة.. اعرف الحقيقة

شيخوخة الجلد

علاجها نهائيا.. معنى جديد لشيخوخة الجلد وطرق التخلص منها

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد