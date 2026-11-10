نائب رئيس مجلس النواب العراقي: نعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية وتوفير تسهيلات لجذب الاستثمارات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان الدليمي، أن العراق أصبح بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية.. وقال إن حكومة وبرلمان العراق يعملان بتنسيق كامل لتحديث التشريعات الاقتصادية وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والشركات العالمية.

وأضاف: أن الرؤية الاقتصادية العراقية قائمة على الانفتاح على العالم والتعاون مع كل الدول خاصة مجالات البيئة والصحة والاعمار والبنية التحتية وادارة المياه .

جاء ذلك في تصريح الدليمي لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط في فيينا، على هامش مشاركته اليوم في أعمال الاجتماع السنوي للغرفة التجارية العربية - النمساوية، حيث شدد على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي بين العراق والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن العراق يسعي الى ابرام اتفاقات اقتصادية مع الاتحاد الاوروبي وتعويض فترات المعاناة السابقة.

وتابع: إن العراق يسعي إلى الاعتماد على القطاع الخاص كمساهم رئيسي في التنمية، ونعمل على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لذلك، وأن مجلس النواب العراقي يراجع قانون الاستثمار حاليا