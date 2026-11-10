ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تزايد التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ بعدما عززت بيانات التضخم الأخيرة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى رفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.

وصعدت عوائد السندات المستحقة بين عامين وخمسة أعوام بأكثر من 10 نقاط أساس عقب صدور البيانات، فيما رفع المتعاملون رهاناتهم على تنفيذ رفعين إضافيين للفائدة بحلول منتصف عام 2027، مع تسعير احتمال محدود لزيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

جاءت هذه التحركات بعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أبدى دعمه لرفع الفائدة، مشيرا إلى أنه قد يؤيد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم في التسارع.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4%، كما عززت بيانات سوق العمل الصادرة الأسبوع الماضي هذه التوقعات بعد أن أظهرت استمرار قوة التوظيف وارتفاع الأجور بوتيرة فاقت المتوقع.

ويرى محللون أن البيانات الأخيرة تدعم بقاء السياسة النقدية متشددة، بعدما رفع الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر وأبقاها دون تغيير في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، استعادت السندات الحكومية الأمريكية جزءا من خسائرها السابقة مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم، غير أن استمرار قوة الاقتصاد والتضخم قد يدفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات للعودة نحو مستوى 5%، بحسب خبراء في الأسواق المالية.



