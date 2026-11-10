أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم

شن الإعلامي أحمد موسى هجوما على جماعة الإخوان الإرهابيين، مستعرضا وثائق وموضوعات صحفية نشرها في جريدة الأهرام منذ عام 2007 بشأن أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها في الخارج، مؤكدا ضرورة ملاحقة عناصرها قضائيا على المستوى الدولي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إبراهيم الزيات كان وزير مالية جماعة الإخوان، وتحدث عن خطط التمويل السري للجماعة في أوروبا، موضحا: «عندي أرشيف في الأهرام، روحوا شوفوه اللي عايز يعرف يعني إيه إخوان».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أنه نشر عام 2007 موضوعات ووثائق عديدة في جريدة الأهرام عن جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه حذر وقتها من خطورة الجماعة على الدولة، قائلًا: «قولت الإخوان هيسقطوا الدولة وهيحكموا، ولم يتغير موقفي من هذا التنظيم الإرهابي، ولما كنت بنشر الكلام ده يكتبوا في جرائدهم الصفرا شتيمة عليا ويهاجموني».

وأوضح أن الجماعة كانت وراء تخريب البلاد، مضيفا: «فيه ناس من الإخوان بيتجنبوا الحديث عني على الإطلاق، في 2009 كتبت في الأهرام "الإخوان يكنزون 6 مليارات دولار في بنوك أوروبا"، وكنت بهاجم على المواضيع دي، أنا بنصح الناس اللي بتتكلم عن الإخوان تشوف الموضوعات دي، عامل آلاف الصفحات مش هتلاقوها في مكان آخر».

وتابع: «أحمد منصور، بتاع الجزيرة كان واخد شقتين هدية من يوسف ندا في مصر الجديدة، رشوة عشان يعمل حوار معاه، وقتها أحمد منصور كلم رئيس التحرير عشان ينزل تكذيب، ورئيس التحرير ساعتها كلمني وقولتله لا، ناس خانوا البلد من الداخل، عشان كده لازم ناخد بالنا، الكيان الإرهابي يعبث فسادا».

وأشار إلى ضرورة الحذر من الجماعة الإرهابية وأنها تمتد أنشطتها إلى دول مختلفة، ومؤكدا أن الجهات المعنية في مصر تواصل ملاحقة عناصرها داخل البلاد وخارجها.

واختتم بالتأكيد على ضرورة ملاحقة جماعة الإخوان قضائيا على مستوى العالم، قائلا: «ولابد من ملاحقة الإخوان الإرهابيين قضائيًا على مستوى العالم».