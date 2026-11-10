نور الدين بن زكري: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك الموسم الماضي ولم أمانع

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن تصريحات نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الشباب السعودي، بشأن حقيقة تلقيه عرضا ودخوله في مفاوضات لتولى تدريب نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

نقلًا عن بن زكري من خلال برنامج الكلاسيكو: «تلقيت مفاوضات لتدريب الزمالك الموسم الماضي عن طريق بعض الوكلاء، لكن الاتفاق لم يكتمل، ولم يكن لدي أي مانع من تدريب الفريق».

وكشف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لعدد من الأندية العربية، عن تلقيه مفاوضات لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي.

وقال بن زكري، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكلاسيكو»: «تلقيت مفاوضات لتدريب الزمالك الموسم الماضي عن طريق بعض الوكلاء، لكن الاتفاق لم يكتمل، ولم يكن لدي أي مانع من تدريب الفريق».

كما أوضح المدرب الجزائري أن تدريب الزمالك لم يكن مرفوضًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه كان منفتحًا على خوض التجربة وقيادة الفريق الأبيض، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح في النهاية.