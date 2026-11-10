أحمد الخطيب: مصر تحاصر شبكات الإخوان في أوروبا عبر كشف واجهاتها القانونية والتنظيمية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن تنظيم جماعة الإخوان لا يوجد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل التنظيمي التقليدي الموجود في مصر، فلا توجد مكاتب إرشاد أو شعب أو أسر تنظيمية، وإنما يعتمد على كيانات قانونية ومؤسسات تعمل من خلالها في الخارج.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن وجود التنظيم في أوروبا يتم عبر هذه الكيانات القانونية التي أعلنت القاهرة إدراجها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية انتبهت خلال السنوات الماضية إلى طبيعة الوجود القانوني لهذه الكيانات في عدد من الدول الأوروبية، وعملت على إحاطة أدوات التنظيم ومحاصرته.

وأضاف أن أهمية الخطوة المصرية تتمثل في وضع الدول الأوروبية التي سمحت بتقنين هذه الكيانات أمام حقيقة طبيعة نشاطها، وإدراك أنها تمثل واجهات لتنظيم جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن عددًا من الدول الأوروبية بدأ خلال السنوات الأخيرة الانتباه إلى خطورة هذه الكيانات، لافتًا إلى أن تقنينها في أوروبا لم يكن قرارًا سياسيًا، وإنما استند إلى إجراءات قانونية، وهو ما استغله التنظيم في إنشاء مؤسسات وكيانات قانونية تمكنه من التحرك والعمل.

وأكد أن القاهرة، من خلال إدراج هذه الكيانات، وجهت رسالة واضحة مفادها أنها تمثل واجهات لتنظيم إرهابي، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف طبيعة النشاط التنظيمي الذي يمارس من خلال تلك المؤسسات.

ولفت الخطيب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت في وقت سابق من العام الجاري فروعًا لجماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب، معتبرًا أن التحرك المصري يسلط الضوء على خطورة امتدادات التنظيم في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح أن القضية تتعلق كذلك بمصادر التمويل والتحركات التي تتم عبر المجالس والمنظمات المختلفة، محذرًا من استغلال هذه المؤسسات كغطاء لأنشطة مرتبطة بالتنظيم.

وأشار إلى أن غالبية أعضاء هذه المنظمات والمجالس ينحدرون من دول في الشرق الأوسط، من بينها مصر والسعودية والعراق وسوريا، مؤكدًا أن أهمية التحرك المصري تكمن في كشف الصلة بين هذه الكيانات القانونية والتنظيم، ووضع المجتمع الدولي أمام طبيعة نشاطها.