شوقي غريب يجتمع بلاعبي المنتخب الأولمبي قبل انطلاق التدريبات بمركز المنتخبات الوطنية

عقد شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع لاعبي المنتخب الأولمبي، بحضور حمادة صدقي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك قبل انطلاق المران الأول للمنتخب بمركز المنتخبات الوطنية.

وشهد الاجتماع حديثًا بين شوقي غريب واللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الالتزام والتركيز خلال التدريبات، والعمل بروح جماعية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التجمع الحالي.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص اتحاد الكرة على متابعة استعدادات المنتخب الأولمبي، وتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتقييم العناصر المتاحة والوقوف على مستوى اللاعبين.