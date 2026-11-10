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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيمار يثير الغموض حول موعد اعتزاله: «لو كنت مكاني لفهمت»

نيمار
نيمار
حمزة شعيب

أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ومهاجم سانتوس الحالي، حالة من الجدل بشأن مستقبله في ملاعب كرة القدم، بعدما ألمح إلى احتمالية اعتزال اللعب في وقت أقرب من المتوقع، بسبب المعاناة المستمرة مع الإصابات والمشكلات البدنية.

وتحدث نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، عن خططه المستقبلية خلال حوار مع صانع المحتوى البرازيلي كريس غيديس، على هامش بطولة «دوري الملوك»، إذ كشف في البداية عن رغبته في الاستمرار بممارسة كرة القدم حتى عام 2030.

نيمار يلمح إلى اقتراب نهاية مسيرته

وقال النجم البرازيلي خلال الحوار: «كنت أرغب في اللعب بدوري الملوك، وسأواصل اللعب حتى عام 2030».

وعندما سأله محاوره عما إذا كان يخطط للاعتزال في ذلك العام، أشار إلى أنه سيبلغ 34 عامًا فقط، ما قد يمنحه فرصة للاستمرار في الملاعب لمدة خمس أو ست سنوات إضافية.

لكن رد نيمار جاء مخالفًا للتوقعات، بعدما أبدى تحفظه على إمكانية مواصلة اللعب حتى ذلك الوقت، قائلًا: «لا، لا أستطيع، حسنًا...».

ومع إصرار محاوره على أن بلوغه 34 عامًا لا يعني بالضرورة نهاية مسيرته، رد نجم سانتوس بعبارة لافتة: «لو كنت مكاني، لفهمت».

الإصابات تهدد استمرار نيمار في الملاعب

وتسلط تصريحات نيمار الضوء على حجم المعاناة التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، في ظل تعرضه لسلسلة من الإصابات التي أثرت على استمراريته داخل الملعب، وقلصت من مشاركاته مع الأندية والمنتخب البرازيلي.

وبينما أشار اللاعب إلى رغبته في الاستمرار حتى عام 2030، فإن حديثه حمل مؤشرات على صعوبة تحقيق هذا الهدف، في ظل التحديات البدنية التي يواجهها، ما يفتح الباب أمام احتمالية اعتزاله في وقت أقرب.

نيمار برشلونة البرازيل

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