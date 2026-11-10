قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون النووي وتنسيق قدراتهما الردعية

بريطانيا وفرنسا
بريطانيا وفرنسا
أ ش أ

عقد مسؤولون كبار وشخصيات عسكرية من بريطانيا وفرنسا اجتماعا في لندن لبحث تعزيز التعاون النووي بين البلدين في إطار إعلان «نورثوود»، ومناقشة التقدم المحرز في تعميق التنسيق بين القدرات النووية المستقلة لكل منهما.

وذكر بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة التوجيه النووي، التي يترأسها بصورة مشتركة مكتب مجلس الوزراء البريطاني ورئاسة الجمهورية الفرنسية، أشادت بالتقدم الكبير في تعزيز التنسيق بين البلدين، مؤكدة أهمية إدراك أي طرف قد يفكر في تهديد المصالح الحيوية لأي منهما أنه سيواجه القوة المشتركة للبلدين.

ورحبت المجموعة بمشاركة بريطانيا مؤخرا في المناورة النووية الجوية الفرنسية «عملية رومي» معتبرة أنها تعكس تنامي التنسيق العملياتي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع المبادرة الفرنسية المعروفة باسم «الردع المتقدم»، وأكد المشاركون أهميتها الكبيرة لأمن أوروبا وتعزيز الردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية، فضلا عن دورها في زيادة تعقيد حسابات أي أطراف قد تفكر في تهديد أمن البلدين، إلى جانب قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واتفق الجانبان، استنادا إلى نتائج معاهدة «توتات» الموقعة عام 2010 وإنشاء منشأة الاختبارات المشتركة بين البلدين «إيبور»، على توسيع التعاون في مجموعة من القدرات التقنية، والبدء في الاستخدام المتبادل لمنشآت الاختبارات السيادية في كل من البلدين.

وجددت المجموعة تأكيد التزام بريطانيا وفرنسا المشترك بالحفاظ على منظومة عدم الانتشار النووي الدولية وتعزيزها، ومواصلة الحوار الجاد مع الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية، ولا سيما في إطار دورة مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعملية الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، التي تولت فرنسا رئاستها خلفا لبريطانيا في سبتمبر 2026.

شخصيات عسكرية بريطانيا وفرنسا التعاون النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

الاعمال

إنارة شوارع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية.. ورفع كفاءة الأعمدة واستكمال أعمال التطوير والتشجير

التنويه

تنويه مهم بشأن أعمال صيانة محطة تخفيض الضغط بمدينة المستقبل

جامعة دمنهور الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية

جامعة دمنهور الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد