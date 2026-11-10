بريطانيا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون النووي وتنسيق قدراتهما الردعية

عقد مسؤولون كبار وشخصيات عسكرية من بريطانيا وفرنسا اجتماعا في لندن لبحث تعزيز التعاون النووي بين البلدين في إطار إعلان «نورثوود»، ومناقشة التقدم المحرز في تعميق التنسيق بين القدرات النووية المستقلة لكل منهما.

وذكر بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة التوجيه النووي، التي يترأسها بصورة مشتركة مكتب مجلس الوزراء البريطاني ورئاسة الجمهورية الفرنسية، أشادت بالتقدم الكبير في تعزيز التنسيق بين البلدين، مؤكدة أهمية إدراك أي طرف قد يفكر في تهديد المصالح الحيوية لأي منهما أنه سيواجه القوة المشتركة للبلدين.

ورحبت المجموعة بمشاركة بريطانيا مؤخرا في المناورة النووية الجوية الفرنسية «عملية رومي» معتبرة أنها تعكس تنامي التنسيق العملياتي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع المبادرة الفرنسية المعروفة باسم «الردع المتقدم»، وأكد المشاركون أهميتها الكبيرة لأمن أوروبا وتعزيز الردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية، فضلا عن دورها في زيادة تعقيد حسابات أي أطراف قد تفكر في تهديد أمن البلدين، إلى جانب قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واتفق الجانبان، استنادا إلى نتائج معاهدة «توتات» الموقعة عام 2010 وإنشاء منشأة الاختبارات المشتركة بين البلدين «إيبور»، على توسيع التعاون في مجموعة من القدرات التقنية، والبدء في الاستخدام المتبادل لمنشآت الاختبارات السيادية في كل من البلدين.

وجددت المجموعة تأكيد التزام بريطانيا وفرنسا المشترك بالحفاظ على منظومة عدم الانتشار النووي الدولية وتعزيزها، ومواصلة الحوار الجاد مع الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية، ولا سيما في إطار دورة مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعملية الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، التي تولت فرنسا رئاستها خلفا لبريطانيا في سبتمبر 2026.