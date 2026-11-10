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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تستثمر 90 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات البحرية الملكية على رصد التهديدات تحت سطح البحر

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية استثمار 90 مليون جنيه إسترليني في تطوير طائرات مسيرة وأجهزة استشعار وأنظمة ذكاء اصطناعي جديدة لصالح البحرية الملكية، بهدف تعزيز قدراتها على رصد التهديدات تحت سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي وحماية البنية التحتية الحيوية ومسارات الشحن.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الاستثمار يأتي في إطار اتفاق جديد مع شركة «أوشن إنفينيتي سوليوشنز» البريطانية، لتطوير منظومة متقدمة تحمل اسم «أتلانتيك نت»، تعتمد على شبكة من الأنظمة ذاتية التشغيل المنتشرة في شمال المحيط الأطلسي، وتشمل أجهزة استشعار متطورة للكشف عن الغواصات والأنشطة المشبوهة، إلى جانب أنظمة غير مأهولة قادرة على دوريات في أعماق البحار ورصد التهديدات.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة ستوفر خدمة مراقبة موحدة تتيح للسفن الحربية المتخصصة في تعقب الغواصات وغواصات فئة «أستيوت» الحصول على إنذارات مبكرة بشأن التهديدات، وتكوين صورة أوضح للأنشطة الجارية تحت سطح البحر.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاهزية الدفاعية والصناعة لوك بولارد إن التهديدات تحت مياه شمال المحيط الأطلسي تشهد تغيرا، وإن بلاده تعمل على مواكبة هذه التطورات، مشيرا إلى أن الاستثمار سيوفر للبحرية الملكية تكنولوجيا جديدة لرصد التهديدات مبكرا وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلا عن دعم الشركات البريطانية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس مواصلة الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز قدرات الردع تحت سطح البحر، بما يدعم منظومة الردع النووي البريطانية.
ومن المتوقع أن يتيح الاتفاق استثمارات بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، وأن يدعم توفير نحو 200 وظيفة جديدة تتطلب مهارات متخصصة، إلى جانب فرص العمل في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروع، فيما يأتي الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي للقوة البحرية المنعقد في أوسلو بالنرويج.
ويُعد برنامج «أتلانتيك باستيون» التابع للبحرية الملكية خطة لتشكيل قوة بحرية هجينة تجمع بين السفن المأهولة وغير المأهولة، بهدف تعقب غواصات الخصوم وحماية شبكة البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، بما في ذلك كابلات الاتصالات وشبكات الطاقة التي تربط بريطانيا وحلفاءها.

الحكومة البريطانية تطوير طائرات ذكاء اصطناعي

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