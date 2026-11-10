قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي: وزير الحرب لم يرتكب جرائم تستوجب عزله
نائب ترامب يدافع عن بيت هيجسيث وينتقد دعوات عزله: أمر عبثي
قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بسوريا
سبيكة 5 جرام بـ 35871 جنيها.. أسعار السبائك الذهب بالمصنعية
سفير مصر في بيروت يبحث مع وزيري السياحة والصناعة توسيع التعاون المشترك
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24
مقذوف مجهول يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان
المالية: 240 ألف ممول انضموا طواعية للمنظومة الضريبية.. والتوسع يستهدف الشركات الصغيرة
متحدث الحكومة: إرجاء مشروعات طرق وكباري كثيفة استهلاك للوقود 3 أشهر
متحدث الحكومة: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نهاية العام المالي
متحدث الحكومة: نستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالمقار الحكومية 20% والوقود 30%
الداخلية السورية تعلن مقتل زعيم خلية مرتبطة بفلول النظام السابق في طرطوس وملاحقة آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«في ممثلين أصحابي مش بحب تمثيلهم».. هاني رمزي يكشف مفاجأة عن زملائه على الهواء

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان هاني رمزي عن عدم إعجابه بالأداء التمثيلي لعدد من زملائه في الوسط الفني، رغم ارتباطه بعلاقات صداقة مع بعضهم، مؤكدًا أنه يفصل بين تقييمه للفنان من الناحية المهنية وعلاقته به على المستوى الإنساني، ولا يرى أن اختلافه مع أسلوب أداء أحد الممثلين فنيًا يستدعي إنهاء صداقته معه.

وانتقد هاني رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، سعي بعض الفنانين وصناع الأعمال الفنية وراء تصدر قوائم التريند، معتبرًا أن الاعتماد على الأموال لتحقيق الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة نجاحًا حقيقيًا، وأن القيمة الفنية للعمل تظل المعيار الأهم للحكم عليه.

وقال هاني رمزي إن هناك عددًا من الممثلين لا يفضل متابعة أعمالهم الفنية، إما بسبب طبيعة الأدوار التي يقدمونها أو أسلوبهم في الأداء، مشيرًا إلى أن عدم إعجابه بأعمالهم لا يمنعه من الاحتفاظ بعلاقات طيبة معهم.

وأوضح: «في ممثلين كتير أوي ماليش فيهم، مش بعرف أتفرج عليهم، منهم فنانين متصدرين للمشهد الفني وآخرين يقدمون أدوارًا ثانية، شوية كده، مش بتستهويني الأعمال بتاعتهم، طريقتهم أو أداؤهم، ومنهم ناس أصدقائي».

وأكد أن الصداقة لا تشترط الاتفاق في وجهات النظر الفنية، وأنه يستطيع تقدير أحد زملائه على المستوى الشخصي حتى وإن لم يكن من جمهور أعماله.

وبسؤاله عما إذا كان يصارح أصدقاءه الفنانين بعدم إعجابه بأدائهم التمثيلي، نفى هاني رمزي ذلك، موضحًا أنه ليس شخص وقح كي أكشف لهم عن رأيي، فضلاً عن حرصي على الصداقة معهم، لأنني أفرق جيداً ما بين الفن والأشخاص».

وعن تصرفه إذا سأله أحد هؤلاء الأصدقاء عن رأيه في عمل فني شارك فيه، أوضح أنه يفضل الرد بأنه لم يشاهده، بدلًا من الدخول في موقف قد يسبب حرجًا بينهما.

وأضاف: «هقوله مشوفتوش، وأنا فعلًا مشوفتوش، هحكم على حاجة مشوفتهاش؟ ولو شوفت حاجة حلوة ببارك لأصحابها».

هاني رمزي ينتقد هوس الفنانين بالتريند.

وفي سياق آخر، انتقد هاني رمزي اهتمام بعض الفنانين بتصدر قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن التريند أصبح هدفًا في حد ذاته لدى البعض، بدلًا من التركيز على تقديم أعمال فنية جيدة.

وردًا على سؤال بشأن الفنانين الذين يتمنى تخليهم عن هوس التريند، قال: «دول كتير أوي، التريند هو البطولة دلوقتي، إحنا عملنا نفسنا بنفسنا، مش التريند اللي عملنا».

وأوضح أن نجاح الفنانين في السابق كان يعتمد على اجتهادهم وقدرتهم على تقديم أعمال تحظى بإعجاب الجمهور، بعيدًا عن وسائل الانتشار التي أصبحت متاحة حاليًا عبر المنصات الرقمية.

هاني رمزي: دفع الأموال لتصدر التريند نجاح زائف

وأبدى هاني رمزي استياءه من لجوء البعض إلى إنفاق الأموال من أجل الترويج للأعمال الفنية وضمان انتشارها، متسائلًا عن مدى ارتباط هذا النوع من الدعاية بالنجاح الحقيقي.

وقال: «إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا، بنلاقي فنان بيدفع فلوس عشان ينجح.. هل ده يجوز؟ هل تتخيل إن عشان العمل ده يفرقع وياخد صيت جامد جدًا أقعد أصرف عليه عشان يطلع تريند وعشان الناس تتفرج عليه؟».

واعتبر أن تصدر قوائم التريند لا يمثل بالضرورة دليلًا على نجاح العمل الفني أو قيمته، خاصة في ظل إمكانية التأثير على حجم انتشاره من خلال الإنفاق على الحملات الترويجية، مضيفاً: «كل ده زيف ومش حقيقي، ده عالم بجد افتراضي، العمل الفني هو اللي هيبقى».

الفنان هاني رمزي هاني رمزي أعمال هاني رمزي أفلام هاني رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

الصحة: تمكين المرأة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري وبناء الإنسان

مصر

مصر تدرج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من أفرعه على قوائم الإرهاب

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يقدم الرعاية الإنسانية للدفعة 99 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين على معبر رفح

بالصور

شبيه نتنياهو في إيران يثير الجدل.. تاجر يفقد مصدر رزقه بسبب ملامح وجهه

تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو
تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو
تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو

السيطرة على حريق شب فى مصنع فوم بالخانكة

حريق
حريق
حريق

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب.. خطورة شرب الشاي ساخن جدا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد