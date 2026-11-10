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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المركزين الأول والثاني جمهوريا في الألعاب الرياضية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة الحاصلين على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الألعاب الرياضية، للعام الدراسي 2027/2026 ، من طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام وذلك تقديرًا لتميزهم الرياضي وتحقيقهم إنجازات مشرفة في عدد من الألعاب الفردية.

وشمل التكريم الطلاب المتميزين في ألعاب السباحة والجمباز والكاراتيه والسلاح والتايكوندو، في إطار دعم المحافظة للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على مواصلة التفوق والتميز.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية النشء والشباب والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي باعتباره أحد الركائز المهمة لبناء الشخصية المتكاملة مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية.

وأعرب محافظ الجيزة عن بالغ سعادته وفخره بما حققه الطلاب والطالبات من تفوق وإنجازات رياضية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهودهم وإصرارهم على التميز وموجهًا لهم النصيحة بمواصلة الاجتهاد والعمل الجاد والسعي لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وعدم التوقف عند ما حققوه من نجاحات، بل مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب المكرمين، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم أبنائهم وتشجيعهم على التفوق، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب من إنجازات يعكس تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل متميز قادر على تحقيق النجاح في مختلف المجالات.

ومن جانبه وجّه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، على دعمه المتواصل للعملية التعليمية وحرصه على تكريم الطلاب المتفوقين، كما هنّأ الطلاب المكرّمين مؤكدًا أهمية مواصلة تنمية مهاراتهم التعليمية والثقافية والرياضية وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق والإنجازات في مختلف المجالات.

وجاءت أسماء الطلاب المكرمين كالتالي:
داني محمد أحمد عبد المنعم، زمزم تامر سيد، يارا سامح أسعد، مريم أيمن رمضان، مروان أحمد فؤاد، إياد محمد السيد، نوران محمد أحمد، ألينا حسني سيد شحاته ، جنى أحمد شريف، يوسف محمد فوزي، ياسين محمود سليمان، بلال محمد عزت، آدم أحمد عاصم ، أحمد ياسر أحمد ، محمد خالد محمد الهلوتي ، أحمد نبيل أحمد ، جنا نادر علي ، لوجين محمود فاروق .

كما شمل التكريم الكابتن محمود عبد المجيد سلام، المدير الفني بنادي 6 أكتوبر ومدرب لعبة السلاح، تقديرًا لجهوده المتميزة في تدريب الطلاب وتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

محافظ الجيزة الألعاب الرياضية ألعاب السباحة والجمباز الألعاب الفردية

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