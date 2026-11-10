رفع 2200 طن من مخلفات الرتش بنفق النجوم ببولاق الدكرور وأسفل دائري المنيب بجنوب الجيزة

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة مخلفات الرتش بنفق النجوم التابع لحي بولاق الدكرور، وأسفل دائري المنيب في حي جنوب الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات، وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق أحياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسرعة التعامل مع تجمعات الرتش الموجودة بنفق النجوم وأسفل دائري المنيب، حيث أكد محمد زكي، مدير عام الهيئة، أنه تم الدفع بـ 2 لودر و10 سيارات نقل كبيرة.

وأسفرت الحملة عن رفع مخلفات الرتش بنفق النجوم حي بولاق الدكرور بإجمالي 500 طن، وأسفل دائري المنيب حي جنوب الجيزة بإجمالي حوالي 1700 طن، ليصبح الإجمالي العام 220 طنا، ما يسهم في فتح النفق أمام حركة السيارات، وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام أسفل دائري المنيب.

وتأتي هذه الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعه التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.