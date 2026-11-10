وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى جامعة تشجيانغ الصينية لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية والمستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ بجمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الصحية والطبية.

وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن الجانب الصيني الدكتور ليانغ تنجبو، رئيس المستشفى، بحضور الدكتور حاتم الجبلي، والدكتورة مها الرباط، وزيري الصحة السابقين، وعدد من مسئولي الطرفين.

خطة عمل واضحة وجداول زمنية

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش التوقيع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة الانتقال من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ الفعلي عبر خطة عمل واضحة وجداول زمنية محددة، مع تعيين نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة خطوات التعاون وتذليل أي تحديات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على المنظومة الصحية في البلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يشمل تدريب العاملين بالقطاع الصحي نظريا وعمليا في مرحلة التعليم ما بعد الجامعي من خلال البرامج التدريبية والمنح الدراسية والزمالات، وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف التخصصات، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وتعزيز تبادل المعرفة في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة.