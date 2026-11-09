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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: إطلاق الشبكة القومية للباثولوجيا الرقمية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن مصر استطاعت فرض مكانتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمطور وليس كمستفيد فحسب، بما يخدم قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «التحول الرقمي في الرعاية الصحية: نحو بناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة»، أدارها الدكتور أسامة كمال رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT 2026”، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأشاد الوزير بتنظيم المؤتمر ومصداقيته وتنوع العارضين، مؤكداً ضرورة استجابة المؤسسات والشركات للتطورات التكنولوجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نظم التحول الرقمي، موضحاً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لم يعد تجارب مستقبلية، بل جرى دمجه فعلياً في مجالات تشخيصية محورية أسهمت في تحقيق سرعة ودقة فائقتين.

تغطية صحية شاملة

واستعرض إنجازات الدولة في التحول الرقمي الصحي في إطار أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي ترتكز على تعزيز النظم الصحية نحو تغطية صحية شاملة، ودعم الصحة طوال مراحل الحياة، والوقاية من الأمراض، ورفع كفاءة التأهب الصحي، وترسيخ العدالة والحوكمة، وتشجيع الابتكار في الصحة الرقمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى إطلاق الشبكة القومية للباثولوجيا الرقمية بالشراكة مع شركة «روش»، التي تتيح تشخيصات دقيقة وسريعة عبر أحدث التقنيات، مضيفاً أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي امتدت للكشف المبكر عن الأورام خاصة أورام الثدي، وتحليل صور الرنين المغناطيسي، والشبكة القومية للسكتة الدماغية، وتحقيق التكامل الذكي بين مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وتناول مشروع الملف الطبي الإلكتروني وميكنة دورة تقديم الخدمة لبناء سجل صحي متكامل، والتوسع في نظم المعلومات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومراحل تطور ميكنة العلاج على نفقة الدولة منذ 2014.

وشدد على أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتنمية القدرات الرقمية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة واستدامتها وفق رؤية مصر 2030، مستعرضاً إنجازات الوزارة في التطبيب والتشخيص والاستشارات عن بُعد.

وتطرق إلى التشريعات المنظمة لحوكمة البيانات الطبية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، موضحاً العمل على إصدار قانون ينظم تداول البيانات بشكل آمن يضمن خصوصية المرضى، وإنشاء مستشفى افتراضي بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكداً أن التحول الرقمي يمتد لبناء قدرات مؤسسية قادرة على جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في التخطيط والوقاية وتوزيع الموارد بكفاءة.

ولفت إلى ميكنة منظومة التكليف التي تتعامل سنوياً مع 40 إلى 50 ألف خريج، وإطلاق المنصة الرسمية للسياحة الصحية “Tour 4 Cure”، وتخصيص رقم كودي لكل منشأة صحية خاصة ولكل مواطن، ومنصة «نفرو مصر» لمتابعة حالات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الجلسة شهدت إعلان شركة «نكست تكنولوجي» إطلاق منصة «نكست وان» التي تخدم الخريجين الباحثين عن فرص عمل والشركات ذات الكثافة العمالية، واستعراض شركة «أورنج مصر» رؤيتها لأنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رقمنة الرعاية الصحية ودور التكنولوجيا في نقل البيانات الصحية بشكل منظم.

التحول الرقمي الاستراتيجية الوطنية للصحة Cairo ICT 2026 وزير الصحة الرعاية الصحية

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