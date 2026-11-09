نوير يعلق على إصابته الجديدة مع بايرن ميونخ: سأجتاز هذه المحنة

علّق الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على الإصابة الجديدة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام ماينز في الدوري الألماني، مؤكدًا تركيزه الكامل على التعافي والعودة إلى الملاعب.

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "الإصابة لا تأتي أبدًا في الوقت المناسب، لكنها جزء من اللعبة. مررت بهذا من قبل، وسأتجاوز هذه المرة أيضًا. من الآن فصاعدًا، ينصب تركيزي بالكامل على التعافي. وحتى ذلك الحين، سأدعم زملائي داخل الملعب أينما استطعت. أقدر حقًا كل كلماتكم المشجعة".

وكان الحارس الألماني قد تعرض للإصابة خلال فوز بايرن ميونخ على ماينز بنتيجة 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني، ليغادر أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وأعلن النادي البافاري، في بيان رسمي، إصابة قائده بتمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب، فيما رجحت تقارير صحفية ألمانية ابتعاده لنحو شهرين.

وتأتي الإصابة الجديدة بعد عودة نوير مؤخرًا إلى المشاركة مع بايرن ميونخ، عقب غيابه عن مباراتين بسبب مشكلة سابقة في القدم، ليواجه الحارس المخضرم انتكاسة جديدة في مشواره مع الفريق.