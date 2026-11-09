قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكني والتجاري.. الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم
إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مكتب محامٍ بالإسكندرية للمفتي
بالدموع والحداد.. مدرسة الشهيد عبد الهادي حسني بالفيوم تنعى آيات ضحية حادث العياط
3 في كل غرفة وخدمات رعاية ومساحات خضراء.. افتتاح أول شلتر للكلاب بمدينة التبين
انتقاما من الأب.. إحالة أوراق سيدة أنهت حياة طفليها في العمرانية لمفتي الجمهورية
الرئيس السيسي يتابع أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية
الهلال الأحمر المصري يدفع بالخيام لتوفير مأوى بديل للأسر النازحة في غزة
وزير الزراعة: شلتر الكلاب بالقاهرة خطوة مهمة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
مدرب نيس يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم.. هل يغيب مدافع منتخب مصر لفترة طويلة؟
الوزراء: تطعيمات الأطفال آمنة وفعالة.. وسلسلة التبريد تضمن الحفاظ على جودتها وكفاءتها
عقب حادث قطاري العياط.. نقابة الصحفيين تشدد على ضوابط التغطية المهنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نوير يعلق على إصابته الجديدة مع بايرن ميونخ: سأجتاز هذه المحنة

مانويل نوير
مانويل نوير
إسراء أشرف

علّق الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على الإصابة الجديدة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام ماينز في الدوري الألماني، مؤكدًا تركيزه الكامل على التعافي والعودة إلى الملاعب.

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "الإصابة لا تأتي أبدًا في الوقت المناسب، لكنها جزء من اللعبة. مررت بهذا من قبل، وسأتجاوز هذه المرة أيضًا. من الآن فصاعدًا، ينصب تركيزي بالكامل على التعافي. وحتى ذلك الحين، سأدعم زملائي داخل الملعب أينما استطعت. أقدر حقًا كل كلماتكم المشجعة".

وكان الحارس الألماني قد تعرض للإصابة خلال فوز بايرن ميونخ على ماينز بنتيجة 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني، ليغادر أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وأعلن النادي البافاري، في بيان رسمي، إصابة قائده بتمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب، فيما رجحت تقارير صحفية ألمانية ابتعاده لنحو شهرين.

وتأتي الإصابة الجديدة بعد عودة نوير مؤخرًا إلى المشاركة مع بايرن ميونخ، عقب غيابه عن مباراتين بسبب مشكلة سابقة في القدم، ليواجه الحارس المخضرم انتكاسة جديدة في مشواره مع الفريق.

مانويل نوير نوير الدوري الألماني بايرن ميونخ إصابة نوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

مسلم ويارا

اتبسطوا.. الأعمال جابت نتيجة| أول تعليق من يارا تامر بعد طلاقها من مسلم

نقابة الصحفيين

الصحفيين: إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين لتغطية مؤتمر مرتضى منصور للتحقيق

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

محمد عبدالمنعم

الأهلي يصرف النظر مؤقتًا عن ضم محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

لتسكنوا إليها.. مفتي الجمهورية يفتتح دورة تأهيل المقبلين على الزواج

الأزهر يطلق حملة «جيل النبوة»

الأزهر يطلق حملة جيل النبوة لتعريف الشباب بفضل الصحابة والرد على الشبهات

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: دراسة المعاملات الاقتصادية تحتاج تأصيلا علميا وفقهيا يوازن بين الأحكام الشرعية ومتطلبات الواقع

بالصور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

من غير فرن.. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة في دقائق

كيكة البسكويت
كيكة البسكويت
كيكة البسكويت

أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد

أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد
أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد
أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد

طريقة صينية الكفتة بالبطاطس في الفرن.. وجبة اقتصادية

طريقة صينية الكفتة بالبطاطس فى الفرن..وجبة اقتصادية
طريقة صينية الكفتة بالبطاطس فى الفرن..وجبة اقتصادية
طريقة صينية الكفتة بالبطاطس فى الفرن..وجبة اقتصادية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد