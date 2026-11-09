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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين
وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين
محمد إبراهيم

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جيلداس أجونكان، الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر وبنين، وحرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الأفريقية الصديقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين عن تطلع بلاده إلى توطيد أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية، مشيدًا بالدور المحوري والريادي الذي تقوم به مصر في دعم جهود حفظ السلم والأمن داخل القارة.

وأعقب اللقاء توقيع الجانبين اتفاق تعاون، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية والفنية.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاق الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.


 

وزير الدفاع بنين القوات المسلحة

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