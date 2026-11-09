صدى البلد ينشر أسماء المصابات في حادث ميكروباص المعلمين بمطروح

شهدت منطقة المقتلة على طريق مطروح – السلوم، حادثا مروريا اليوم، بعد انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من المعلمات في طريقهن إلى مدارسهن، ما أسفر عن إصابة 8 معلمات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسماء المصابات

حصل صدى البلد على أسماء المصابات بمستشفى سيدي براني التخصصي التى استقبل المصابات عقب وقوع الحادث، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابتهن بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، مع متابعة حالتهن الصحية من جانب الأطقم الطبية.

وجاءت أسماء المصابات وأعمارهن وفقًا لبيان المستشفى كالتالي:

1. رانيا محمد رضا، 25 عامًا.

2. أمل السيد طلبة، 30 عامًا.

3. سجى إبراهيم، 28 عامًا.

4. هبة عزمي عبده، 23 عامًا.

5. ميادة شعبان محمد، 25 عامًا.

6. رقية محمد الوهاب، 27 عامًا.

7. سلمى محمد أحمد، 33 عامًا.

8. داليا محمد، 28 عامًا.