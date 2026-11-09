إصابة 9 بينهم 8 معلمين في انقلاب ميكروباص أثناء توجههم إلى مدارسهم بمطروح

أُصيب 8 معلمين وسائق بإصابات متفرقة، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم أثناء توجههم إلى مقار عملهم بالمدارس، بالقرب من منطقة المقتلة، شرق مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة والإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي براني التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الميكروباص كان يقل عددًا من المعلمين في طريقهم إلى مدارسهم، قبل أن ينقلب بالقرب من منطقة المقتلة، فيما تتابع الأطقم الطبية حالتهم الصحية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.