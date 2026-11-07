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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حرصًا على سلامة الطلاب.. تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الحمام بمطروح بسبب الأمطار

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

قرر اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بجميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر ، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

إتاحة الفرصة 

يأتي القرار لإتاحة الفرصة أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام والأجهزة المعنية لمواصلة جهود سحب مياه الأمطار ورفع تجمعاتها من الشوارع والطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

كانت محافظة مطروح قد شهدت امطار غزيره على مدن محافظه مطروح المختلفه خاصه مدن العلمين والضبعه والحمام ومرسى مطروح وقرر المحافظ وقف الدراسه غدا بمدينه الحمام حفاظ  على سلامه الطلاب. 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الدراسة

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