حريق يلتهم منزل في منطقة علم الروم بمطروح

اندلع النيران بشكل مفاجئ داخل أحد المنازل، بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح،وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النميران .

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة والحماية المدنية بمحافظة مطروح، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق ضخم داخل منزل بمنطقة علم الروم.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية حيث تم فرض كردون أمني حول المنزل المشتعل، وتم السيطرة الكاملة على الحريق، وإخماد النيران نهائيًا،

وأسفر الحريق عن التهام النيران لجميع محتويات المنزل بالكامل،دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، .

وتواصل الأجهزة المعنية إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، وحصر حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمنزل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.