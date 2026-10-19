إصابة 13 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق مطروح الساحلي

أُصيب 13 شخصًا، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارتي نقل عند الكيلو 25 على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي الدولي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح.

بلاغ بالحادث

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام المصابين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.