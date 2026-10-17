رئيس شركة مياه الشرب بمطروح يتابع المنافذ الحيوية والوقوف على احتياجات المواطنين

تفقد المهندس "محمد عفيفي" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، اليوم السبت منفذ توزيع مياه "غراب" الريفية بمدينة مرسي مطروح لمتابعة ميدانية لسير العمل.

تفقد الية العمل

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الشركة بمطروح لمتابعة المنافذ الحيوية والوقوف على احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المهندس "محمد عفيفي" آلية العمل داخل المنفذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين عليه حول إجراءات توزيع المياه عن طريق السيارات وطريقة تنظيم عملية الاستقبال والتوزيع للمواطنين.

بالإضافة إلي للاطمئنان على جاهزية سيارات نقل المياه التابعة للمنفذ، حيث تفقد أسطول السيارات وتأكد من سلامتها الفنية وصلاحيتها للتشغيل، مشدداً على ضرورة الصيانة الدورية لها لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين .

وفي سياق الجولة، التقى المهندس" محمد عفيفي" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ببعض المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم .

، وأصدر تعليمات فورية بسرعة التعامل مع هذه الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً حرص الشركة على الاستجابة الفورية لملاحظات المواطنين وضمان وصول الخدمة إليهم بالشكل الأمثل.